Napoli, De Laurentiis fa tremare i tifosi: "Osimhen? Se il PSG..."

Il Napoli ripartirà da Victor Osimhen? E' una delle domande più frequenti che si stanno facendo i tifosi partenopei in questi giorni. In occasione della presentazione delle nuove maglie, il presidente De Laurentiis ha provato a rispondere ai supporters azzurri. Queste le sue parole a Mediaset: "Se c’è Osimhen tanto meglio, se non ci sarà ce ne faremo una ragione e arriverà sicuramente uno fortissimo che lo potrà sostituire. Ma io credo che Osimhen rimarrà ancora per il prossimo anno. L’unico club che potrebbe portarsi a casa Osimhen è il PSG. Quindi se Nasser Al-Khelaïfi vuol tirare fuori un duecentino noi aspettiamo e valutiamo”.