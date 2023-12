Napoli, De Laurentiis ne ha per tutti: dopo i Friedkin tocca a Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Aurelio De Laurentiis si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport, una lunghissima intervista che ha toccato diversi temi: dalla Superlega al Napoli, passando per il mercato e la Serie A. A proposito di questa, dopo aver lanciato una stoccata ai Friedkin, si è soffermato sulla questione dei diritti tv e dell'impossibilità nel raggiungere il livello di organizzazione e concezione della Premier League. Ha attaccato la gestione da parte della Lega, ritenuta 'fallimentare' per decenni e poi una critica all'idea portata avanti da Lotito sostenendo che il presidente della Lazio gli 'crea un danno enorme venendo, a un presso inferiore, le partite per cinque anni agli stessi interlocutori', col rischio che questi alla scadenza del contratto 'non esisteranno più sul mercato".

