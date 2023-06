Napoli, De Laurentiis rassicura i tifosi: "Bisogna stare sereni e tranquilli"

Fonte: Tg2

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis rassicura i tifosi del Napoli riguardo la questione allenatore. Dopo l'addio di Spalletti i partenopei non hanno trovato ancora il sostituto, ma al TG2 il presidente si è detto tranquillo: "Il nuovo allenatore? Il Napoli è sempre in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli. Faremo un bel campionato".

CALCIO NELLE SCUOLE

Il patron azzurro ha continuato l'intervento annunciando l'iniziativa che sta cercando di portare avanti: "Giovedì vedrò il ministro dell'Istruzione, ho cercato di verificare la possibilità di insegnare il calcio nelle scuole elementari e medie per far diventare i bambini degli ipotetici allenatori, in modo tale che si appassionino nuovamente a questo gioco che è il più antico e popolare del mondo. A me sta a cuore riportare i giovanissimi al calcio. I giovani oggi come oggi sono eternamente connessi con i loro smartphone e non sono capaci di seguire una partita per 90 minuti, la ritengono lunga, noiosa e poco spettacolare".