Napoli, De Laurentiis rompe il silenzio: "Caso Osimhen? La Lege vuole distrarre..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri la Procura di Roma ha chiuso le indagini in cui Aurelio De Laurentiis era indagato per l'affare che ha portato il giocatore Osimhen al Napoli dal Lille. "Falso in bilancio", questa la grave accusa per il patron del club partenopeo. A poche ore dalla sentenze, De Laurentiis ha rilasciato un'intervista a Mediaset, commentando la vicenda legata all'affare-Osimhen: "La Lega sbaglia a voler mettere bocca e a distrarre il campionato nazionale. Noi abbiamo la Lega, la Federazione, la FIFA, la UEFA e tutti cercano di sminuire e minimizzare il campionato locale nazionale. E vale per ogni stato. Va rivisto il calcio. Del resto non mi va di parlare".