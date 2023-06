Napoli, De Laurentiis si scaglia contro la Uefa: “Hanno bisogno di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia, nuovo tecnico del Napoli, il presidente De Laurentiis si è soffermato anche su questioni riguardanti la Uefa e la Superlega. Questo il duro attacco del patron del club partenopeo: “Ci tengo molto alla Champions League, non perché creda in un torneo al quale io sono contrario. Non per pensarla come Agnelli, io gli dissi che per me la Superlega era un’idea completamente sbagliata. Così come la Champions League, l’Europa League e soprattutto la Conference League. Ma lo sappiamo, alla Uefa hanno bisogno di attestati continui per poter essere rieletti. Non posso da solo modificare ciò che si è incrostato nel sistema. La Champions è un parterre che mi permette di aumentare la riconoscibilità del brand Napoli nel mondo. Noi siamo sempre stati innovatori, vedasi lo sponsor tecnico. Cerchiamo di cambiare questo calcio, ma credetemi, non è così facile, perché bisognerebbe cambiare il cervello di troppe persone”.

