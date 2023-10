Napoli | De Laurentiis: "Supercoppa? Ormai è un quartetto. Non c'è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Continuano i problemi per l'organizzazione della final four di Supercoppa Italiana. Tra i più critici della nuova versione della manifestazione c'è Aurelio De Laurentiis che è tornato a parlarne direttamente da Dimaro. Il presidente del Napoli critica la scelta di andare a giocare in Oriente, ma anche la formula che è passata da gara secca a final four. Ecco le sue parole:

"Ho fatto presente una cosa, mettiamo da parte questa stagione. C'è il Medio Oriente che scoppia? Allore decidiamo per tempo, non arriviamo all'ultimo momento, prendendo una decisione tempestiva. Poi ho detto, con l'implementazione delle partite UEFA e con il campionato per club, con tutte le partite delle Nazionali da giocare, quando si giocherebbe la supercoppa? Si è fatta diventare questa coppa un quartetto. Ci sarà spazio solo per 3 partite, che senso ha. Si danno 200 mln? Allora ha un senso ma per 3-4 mln no. Si fa di tutto per rendere complicato il campionato nazionale che accompagna 27 mln di tifosi. Mondiale per club? Non ci sono i tempi per la preparazione estiva, un impegno che creerebbe problemi".