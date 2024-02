Napoli, De Laurentiis svela: "Garcia? O lo mandavo affa***o o stavo zitto"

TUTTOmercatoWEB.com

Torna a parlare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che, come di consueto, è un vero e proprio fiume in piena nella conferenza stampa andata in scena oggi dal Konami Training Center di Castel Volturno.

Tantissimi i temi sul tavolo e retroscena interessanti come quello dell'esonero di Rudi Garcia: "A Garcia ho dato opportunità, quando ha ascoltato delle volte, come a Lecce, abbiamo vinto 4-0. Avete visto che ero sempre qui, mi allontanavo e faceva cose discutibili e perdevamo. Perché l'ho mandato via? Perché sono sceso nello spogliatoio dicendo che sbagliava a giocare così, mi disse 'Mi lasci fare'. O lo mandavo affanculo, o stavo zitto. All'intervallo gli dissi 'che cazzo vuoi fare? farti cacciare?!".

Su Thiago Motta invece: "Motta? Era nella lista dei nostri eventuali allenatori, ma in una conversazione a Roma l'anno scorso mi ha detto che puntava ad allenare delle squadre fuori dall'Italia come il Psg".

Infine non poteva mancare la citazione all'allenatore dello scudetto Spalletti: "Perché è andato via? Forse ha immaginato che quello che ha fatto, dormendo qui, fosse il massimo. Per uno che non aveva mai vinto in Italia, facendo così esci fuori dalla scena da grande vincitore. È l’unica opzione non malevola che posso dare, se poi lui avesse pregustato di firmare l’accordo per la nazionale con Gravina, queste sono solo illazioni".