Napoli, De Laurentiis svela il futuro di Zielinski: "Il procuratore sente l'odore del denaro..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si è mai nascosto e non lo ha fatto neanche in questa occasione il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis che all'uscita dall'Assemblea di Lega ha parlato anche del futuro di Zielinski che a fine stagione potrebbe approdare all'Inter: "È un bravissimo ragazzo, è stato otto anni con il Napoli e credo che certe storie vadano al termine. Se volesse restare siamo qui ad abbracciarlo, ma se vuole partire perché ha un procuratore che sente l'odore del denaro, evidentemente avrà convinto il ragazzo a portarlo via. Va all'Inter? Io ho detto a Marotta: non ti stai comportando bene, ma gliel'ho detto con il sorriso. Anche perché lui mi risponde che non è vero. Sul mercato a gennaio siamo corsi ai ripari", queste le sue parole.