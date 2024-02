Napoli, De Laurentiis: "Zielinski escluso dalla lista? Vi spiego il motivo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski è stato escluso dalla lista Champions. Dopo il mancato rinnovo con il Napoli e l'accordo molto vicino a parametro zero con l'Inter, questa è stata la decisione della società partenopea. A fare chiarezza su quanto accaduto ci ha pensato il presidente De Laurentiis, come al solito, senza peli sulla lingua: "Dal 18 di febbraio, avendo la rosa al completo, ci saranno le opportunità di dire che il campionato riparte davvero, in maniera più corposa. Io leggo che qualcuno ha pensato a una ripicca nei confronti di Zielinski: assolutamente no. L'ho già detto: è una splendida persona, è un bravissimo ragazzo e un giocatore di livello. Però le scelte sono state fatte, visto che lui è in uscita e dal primo luglio non sarà più con noi, aprendo una finestra sulle possibili opportunità di entrata, se confermarle. Traoré ha delle opzioni per il riscatto, la stessa cosa per Dendoncker per il quale purtroppo non c'era posto".