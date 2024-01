Napoli, Di Lorenzo pensa alla Lazio: "Abbiamo dato tutto, ma ora..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non è andata come sperava la finale di Supercoppa Italiana. Il Napoli ha perso nel finale contro l'Inter, consegnando il trofeo a Simone Inzaghi. La squadra di Mazzarri ora è chiamata a reagire e il prossimo appuntamento, contro la Lazio in campionato, è visto come l'occasione per ripartire. Sul proprio profilo Instagram, il capito Giovanni Di Lorenzo, ha suonato la carica: "La delusione è tanta, abbiamo lottato e dato tutto fino all’ultimo ma non è bastato. Adesso alziamo la testa e pensiamo al campionato. Orgoglioso di noi".