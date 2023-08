Napoli e Lazio attendono gli ultimi colpi. Sabato Lindstorm ci sarà, Guendouzi...

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Ultimi giorni di mercato più accesi che mai in Serie A. Dopo un luglio sottotono, ad agosto i ritmi sono decisamente cambiati, con le big che hanno cominciato a chiudere diversi colpi di mercato, rendendo altresì incandescenti queste ultime ore di trattative. In prima fila ci sono soprattutto Lazio e Napoli, le quali, seppur provenienti da due situazioni opposte, hanno faticato non poco per completare la propria rosa, che ha visto l'arrivo di rinforzi solamente nell'ultima parte di questa estate. Adesso però manca ad ambedue l'ultimo tassello, con i partenopei che appaiono in questo momento più avanti nell'ufficializzare il nuovo colpo.

I nomi sono quelli rimbalzati dai giornali in questi giorni e di cui sappiamo ormai tutto. A Napoli è in arrivo il centrocampista Lindstorm dall'Eintracht mentre in casa Lazio si attende l'ormai agognata chiusura dell'affare Guendouzi. Entrambi voluti dai rispettivi tecnici, il danese e il francese sono le cosiddette ciliegine sulla torta di due mercati intelligenti ma probabilmente troppo tardivi. Un ritardo che, almeno in casa Lazio, ha creato più di un problema nell'ambientamento dei nuovi acquisti, come dimostrano le prestazioni offerte contro Lecce e Genoa.

A tal proposito, quella di sabato per la Lazio si può dire già una gara da dentro o fuori, al contrario del Napoli, che cercherà di allungare il suo filotto di vittorie. Per gli azzurri sarà quasi sicuramente presente Lindstorm, mentre per quanto riguarda Guendouzi la dirigenza biancoceleste sta spingendo in queste ore per arrivare a una celere fumata bianca che permetta di avere a disposizione al più presto il centrocampista del Marsiglia. Facendo felice Sarri e un'intera piazza.