Napoli, ecco Mazzarri: le sue prime parole al ritorno in azzurro

"Sono stanco, sono due giorni che non dormo. È tutto bello come al solito". Sono queste le prime parole, rilasciate ai cronisti di CalcioNapoli24, di Walter Mazzarri, tornato dopo 10 anni sulla panchina del Napoli. Il tecnico oggi ha iniziato ufficialmente la sua avventura in azzurro dirigendo il primo allenamento con l'ormai ex squadra di Rudi Garcia, esonerato nella giornata di ieri. Insieme all'allenatore toscano era presente anche il suo storico vice Frustalupi.