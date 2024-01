Napoli, ecco Ngonge: debutto-sprint in Supercoppa. E poi con la Lazio...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Cyril Ngonge è un nuovo acquisto del Napoli. Il club l'ha accolto nelle ultime ore nel quartiere generale di Riad, insieme ah Hamed Traoré. Se per l'ex Sassuolo si tratta di un modo per cominciare a conoscere i propri compagni e lavorare sin da subito alla ricerca della migliore condizione, l'arrivo dell'ormai ex Verona è strategico anche in chiave Supercoppa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore potrebbe debuttare già lunedì in finale contro l'Inter e si candida per una maglia da titolare per domenica prossima contro la Lazio quando, alla ripresa del campionato, Mazzarri dovrà far a meno di Kvara, squalificato.

