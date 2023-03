Napoli, Elmas senza indugi: “Pensiamo solo alla Lazio. Ci interessa…”

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Lazio, valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Un match importantissimo per entrambe, soprattutto per i biancocelesti impegnati nella corsa Champions. A pochi giorni dalla gara, ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Elijf Elmas per esprimere le sue sensazioni in merito. Queste le parole: “Stiamo esprimendo un bel calcio e il nostro obiettivo è quello di continuare a vincere. A noi interessa tenere la nostra media e proseguire su questa strada perché stiamo meritando di essere in questa posizione. Noi non ci montiamo la testa e non molliamo nulla. Mancano ancora tanti incontri da qui al termine della stagione e sinceramente stiamo pensando solo alla partita contro la Lazio per cercare di conquistare ancora i 3 punti. Abbiamo 3 sfide consecutive in casa tra campionato e Champions e sarebbe bellissimo riuscire a regalare al nostro pubblico sia spettacolo che risultati importanti".

