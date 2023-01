Napoli, fatta per l'arrivo di Bereszynski: presto le visite mediche del polacco

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bartosz Bereszyński - riporta Sky Sport - domani svolgerà le visite mediche col Napoli. È fatta per l'arrivo in prestito del laterale polacco in maglia azzurra, col giovane Alessandro Zanoli che nei prossimi giorni farà invece il percorso opposto passando in prestito alla Sampdoria.

Scritto il 5/01