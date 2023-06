Napoli, furto a casa Zielinski: tra gli oggetti rubati una Mercedes

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Paura per Piotr Zielinski. Il centrocampista del Napoli è stato vittima di un furto, ma non era in casa al momento del fatto. Come riporta sportface.it, i Carabinieri sono intervenuti poche ore fa in via Ripuaria di località Varcaturo, a Giugliano, in provincia di Napoli. Sono in corso di accertamento l’entità degli oggetti rubati. Tra i beni, è stata portata via e poi ritrovata l’auto, una Mercedes, che il polacco aveva parcheggiato davanti all’abitazione. Il veicolo sarebbe stato rintracciato e recuperato dai carabinieri nel Comune di Aversa, grazie alla scatola nera installata a bordo. Dalle indagini degli inquirenti, il bottino del furto consisterebbe anche in un paio di borse di marca appartenenti alla moglie di Zielinski. Le indagini sono ancora in corso per individuare i responsabili dell'atto.