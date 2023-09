Napoli, Garcia: "La Lazio? Non abbiamo sbagliato la partita, il problema è stato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli domani sera sarà impegnato sul campo del Genoa. Dopo la disfatta del Maradona, firmata Maurizio Sarri, la squadra campana è chiamata a rialzarsi per recuperare i tre punti persi contro la Lazio. Proprio sulla sconfitta contro Immobile e compagni, è tornato a parlare l'allenatore partenopeo Rudi Garcia:

"Abbiamo vinto le prime due, non abbiamo sbagliato la terza, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma dobbiamo migliorare la gestione e quando puoi fare gol devi farli, con efficacia, pure ad inizio ripresa col tiro di Zielinski. Almeno ha preso la porta, il problema delle ultime due è aver preso poco la porta. Dobbiamo gestire tutta la gara con qualità, ma quando non è così quando siamo al meglio devi segnare e metterti al riparo se la squadra avversaria fa due tiri e subito due gol. Se sono rimaste scorie? Non credo, spero di no, non c'è ragione. Dobbiamo essere più efficaci davanti, sarebbe importante fare clean sheet come col Sassuolo, la fiducia deve esserci perché la squadra ha un gioco pulito che deve portarti a segnare un gol in più ma è più importante la questione fisica e far recuperare tutti quelli che sono partiti".

Kvara e Lobotka, contro la Lazio non al top!

"Kvara non segna? Gli è mancato nel primo tempo con la Lazio per un po' di fortuna, ci sono stati tiri deviati o contrastati, tornerà a fare gol o assist appena starà bene. Non aveva i 90' con la Lazio, ma due gare con la Georgia è una buona notizia per noi" - poi su Lobotka - "L'abbiamo ritrovato fisicamente con la Lazio, è stato il migliorare, facendo giocare anche gli altri, al di là dei contropiedi della Lazio tra il 60 e 75' ma lo vedo bene, è un giocatore importante per noi".

Il Genoa squadra ostica e ordinata

"Il Genoa un'ottima squadra, neo-promossa ok ma una grande società. Oltre ad averla studiata, non è solo solida avendo vinto 1-0 contro la Lazio, ritrovo anche Strootman ed è una squadra che non ti concede molto".