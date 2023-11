Napoli, Garcia risponde a Di Lorenzo: "Sotto livello? Mi viene da sorridere"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Napoli ha battuto 2-0 la Salernitana all'Arechi, salendo in classifica a quota 21 punti dopo 11 giornate. In conferenza stampa il tecnico Rudi Garcia ha risposto alle parole del capitano Giovanni Di Lorenzo secondo le quali in stagione il Napoli a volte abbia giocato sotto livello: "Mi viene da sorridere. Va bene, andiamo oltre. Si può fare sempre meglio, ma secondo me non abbiamo mai sbagliato una partita intera e talvolta abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Col Milan potevamo vincerla, col Real Madrid non meritavamo la sconfitta. A me interessa fare risultato mercoledì per chiudere il discorso qualificazione".