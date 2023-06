Napoli, Garcia si presenta: “Non ho paura di niente. Si partirà a bomba"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli ha accolto il suo nuovo allenatore, tra l’entusiasmo dei tifosi e del presidente De Laurentiis. Rudi Garcia si è presentato, in conferenza stampa ha rilasciato le sue prime parole da tecnico del club partenopeo: “La cosa bella che arriva da me e dal presidente sono le ambizioni. Prima di tutto vorrei salutare i tifosi per la loro accoglienza. E poi vorrei anche fare i complimenti al presidente, alla sua squadra che tra poco sarà la mia, per quello che hanno fatto nell'ultima stagione. Quando sono arrivato in città e ho visto tutte le bandiere e gli striscioni, mi sono reso conto che i tifosi, la città sono molto fieri della squadra. E l'obiettivo è far sì che questo accada anche nel futuro. Sogno? De Laurentiis ha messo un'asticella bella alta. Il sogno è vincere trofei. Complimenti perché dopo 33 anni si è vinto lo Scudetto, ma il Napoli deve giocare la Champions League ogni anno ed essere una squadra molto importante in Italia come l'anno scorso”

“Non ho paura di niente. Poi la rosa è ampia, c'è anche la panchina per risolvere le partite. La cosa che mi ha rassicurato è che il presidente è ambizioso. Vuol dire che se è ambizioso mi darà una squadra di qualità. E con una squadra di qualità possiamo divertire i tifosi. Le mie squadre attaccano, fanno dei gol, fanno di tutto per gestire la gara, avere il possesso palla e fare gol. Lasciatemi il tempo di lavorare con i giocatori, poi quando si parte si parte a bomba"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE