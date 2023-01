Napoli, Giordano: "La Juve? Uno dei tanti segnali. Già contro la Lazio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il Napoli, dopo la vittoria per 5-1 contro la Juventus e il pareggio del Milan a Lecce, è primo in classifica con 9 punti di distanza dai rossoneri secondi. I partenopei di Luciano Spalletti vivono un momento magico, la vittoria contro la rivale bianconera è un messaggio lanciato a tutto il calcio europeo, non solo italiano. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, però, è intervenuto Bruno Giordano, ex bomber della Lazio e dello stesso Napoli, per dire la sua, facendo riferimento anche alle due partite vinte dagli azzurri nella Capitale: "Ne ha mandati tanti di messaggi il Napoli quest’anno: penso alle vittorie in casa di Roma e Lazio, o a quella a San Siro col Milan, senza Osimhen e con gol di Simeone. Una volta il Napoli giocava sotto pressione, perché non poteva sbagliare una partita per non staccarsi dalla vetta; oggi sono le altre che entrano in campo con l’ansia del passo falso..."