Napoli, il dopo Spalletti: De Laurentiis punta un ex Roma

La permanenza di Spaletti al Napoli è al momento in forte dubbio. Dopo la conquista dello scudetto il tecnico toscano e la società stanno facendo le loro valutazioni e il patron azzurro non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio del tecnico. Tanti i nomi che circolano per la sua successione tra cui uno decisamente suggestivo. Si tratta di Luis Enrique che in passato ha già allenato in Italia la Roma nella stagione 2011/2012. È lui l'uomo a cui il patron azzurro vuole affidare la missione Champions League. In piena festa scudetto si è lasciato a questo obiettivo per gli anni a venire e l'ex tecnico del Barcellona sembra essere un profilo importante in tal senso. D'altronde l'ha vinta proprio alla guida dei blaugrana nel 2015. Per convincerlo De Laurentiis è disposto a mettere sul piatto un biennale da 10 milioni di euro avvalendosi delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Nel suo staff potrebbe esserci anche Pepe Reina, che ha vestito la maglia del Napoli nel 2013/2014 e dal 2015 al 2018.