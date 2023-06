Napoli, il riscatto di Simeone è cosa fatta: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Manca solo l'ufficialità ma la permanenza definitiva del Cholito Simeone al Napoli è cosa fatta. Come riportato da Fabrizio Romano la società azzurra avrebbe pagato la clausola di 12 milioni al Verona per l'acquisto definitivo dell'attaccante che quindi diventa un giocatore di proprietà del Napoli. Nel mentre proseguono i contatti tra Lotito e De Laurentiis per l'attaccante che piace molto ai biancocelesti.