Napoli, infortunio per due titolari: finale di Supercoppa a rischio

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli batte la Fiorentina nella prima semifinale di Supercoppa, ma Mazzarri sorride a metà. Doppio cambio obbligato per il tecnico nel secondo tempo. Out per infortunio Mazzocchi e Cajuste, dentro Zerbin e Gaetano. Per il primo dovrebbero essere solo crampi, per il centrocampista svedese invece un altro guaio muscolare alla gamba destra. Condizioni da valutare in vista della finalissima di lunedì.