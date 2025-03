Napoli - Inter, Inzaghi “snobbato” dai suoi: cosa è successo a bordocampo - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha beffato l’Inter, all’87’ il gol di Billing ha mandato in frantumi ogni speranza, quasi certezza, dei nerazzurri di riuscire a tornare a Milano con i tre punti in tasca e il primo posto in classifica. Non è bastato il gran gol di Dimarco. A qualche giorno dal big match, tramite i social ufficiali, Dazn ha pubblicato un retroscena di quanto accaduto a bordocampo durante la partita. Inzaghi è stato ripreso mentre cercava di dare indicazioni ai sui uomini su come schierarsi in campo, l’intento era quello di cambiare modulo a gara in corso ma, come si nota dal video, nessuno dei nerazzurri ha prestato attenzione al tecnico che per un bel po’ di tempo, piuttosto nervoso, si è sbracciato e sgolato per comunicare con loro. A più riprese ha richiamato anche alcuni degli interpreti che però non lo hanno minimamente considerato.

