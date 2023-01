Napoli - Juventus, botta e risposta a distanza tra Allegri e Spalletti in conferenza stampa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli - Juventus è una delle sfide cariche di storia e di significati della Serie A. La gara in programma venerdì 13 gennaio ha forse una valenza ancora maggiore: la squadra di Spalletti ci arriva da capolista, quella di Allegri da inseguitrice data ingiustamente come fuori dalla corsa scudetto nella prima parte di stagione. I due allenatori, come di consueto, sono intervenuti in conferenza stampa dando via a un botta e risposta curioso a distanza.

"La classifica dice che hanno fatto 44 punti e perso una partita sono i favoriti del campionato. Sono forti tecnicamente, è una squadra ben allenata... Luciano è il migliore ad allenare e insegnare, lo sta dimostrando a Napoli, l'ha fatto a Roma e a Milano. Io ho grande stima di Luciano. È talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo come l'anno scorso. Io non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio dovevo fare un'altra roba. Luciano è molto bravo, affrontarlo è sempre una bella sfida. Lui è uno dei più bravi, se non il migliore, a insegnare. Credo che per loro sia molto più importante che per noi", queste le parole del tecnico della Juventus Allegri.

"Capisco che per Allegri sia conveniente passare da comprimario, ma per una Juve sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita, certi investimenti si ripagano solo giocando per Scudetto e vittoria Champions. E' inutile mettersi il cappello o la barba finta, non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus. Non lo so, lui è il più bravo perché lo dice il palmares, io mi inchino al suo palmares", questa la risposta di mister Spalletti.