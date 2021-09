Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e Allegri

Ci siamo, allo stadio Maradona è tutto pronto per Napoli-Juventus. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti recupera Ospina, rientrato dalla Colombia nelle scorse ore, ma deve fare i conti con l'emergenza a centrocampo dove esordirà dal 1' Anguissa al fianco di Fabian, con Elmas a completare il terzetto e Zielinski solo in panchina. Davanti Osimhen in mezzo a Politano e Insigne.

Per Massimiliano Allegri invece i dubbi erano pochi visti i tanti assenti: ai lati di Bonucci e Chiellini giocheranno De Sciglio e Pellegrini, mentre McKennie sarà il quarto a destra con Bernardeschi sulla sinistra e Locatelli-Rabiot al centro. Davanti, Kulusevski in supporto di Morata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All.: Allegri.