Napoli, la media punti degli ultimi dieci allenatori: Sarri dominante

Il Napoli a breve ufficializzerà il ritorno di Walter Mazzarri al posto di Rudi Garcia. A dieci anni di distanza dal suo addio, il tecnico livornese siederà di nuovo sulla panchina partenopea ponendosi come obiettivo centrale quello di superare le difficoltà emerse nelle prime dodici giornate, facendo tornare l'entusiasmo nell'ambiente napoletano. Una missione ardua, soprattutto per il momento che stanno vivendo i tifosi, i quali solo pochi mesi fa erano in piazza a festeggiare lo Scudetto vinto dalla squadra di Spalletti. L'attuale c.t. della Nazionale, d'altronde, ha regalato alla città un biennio d'oro, culminato con la vittoria del titolo e che lo iscrive alla storia anche per essere il secondo allenatore con la seconda media punti nell'ultimo decennio. Solo un tecnico, stando ai dati pubblicati da Sky Sport, è riuscito a fare meglio di lui dominando n questa classifica: Maurizio Sarri. Oggi alla Lazio Sarri vanta un 2,16 di punteggio medio in ben 148. Un dato incredibile costruito sul lavoro e sulla costanza di quel Napoli e che rende ancora più amaro il fatto di non essere mai riuscito a trionfare a livello italiano nel corso di quel triennio incredibile. Di seguito la classifica completa.

Garcia 16 gare - 1,75

Spalletti 96 gare - 2,10

Gattuso 81 gare - 1,89

Ancelotti 73 gare - 1,82

Sarri 148 gare - 2,16

Benitez 112 gare - 1,87

Mazzarri 182 gare - 1,74

Donadoni 19 gare - 1,11

Reja 185 gare - 1,74

Ventura 19 gare - 1,42