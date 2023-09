Napoli - Lazio, a quando risale l'ultimo bis al Maradona: il dato aggiornato

Fonte: Fabrizio Parascani

Stasera c'è Napoli-Lazio. I biancocelesti hanno bisogno di punti per muovere la classifica, dopo le due sconfitte nei primi due turni. I numeri dei biancocelesti al Maradona non sono favorevoli. In Serie A, la Lazio in una sola occasione è riuscita a vincere per due anni di seguito in casa del Napoli. L'unico precedente risale al 1937. Ai tempi la Lazio vinse per 1-2 nel 1936 e riuscì a bissare il successo l'anno successivo, con un parziale di 3-5 a favore dei biancocelesti. Da quel giorno la Lazio non c'è più riuscita. Questa stasera potrà sfatare questo tabù grazie alla vittoria per 0-1 del marzo scorso grazie alla rete di Vecino.

