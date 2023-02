Napoli - Lazio | Anche FUT "scommette": carte Showdown Zaccagni vs Elmas

Le carte Showdown in FIFA Ultimate Team (FUT) sono una tipologia di carta speciale introdotta nella modalità di gioco FUT di FIFA 21. Queste carte mostrano una sfida speciale tra due squadre che si affrontano in una partita reale, come ad esempio una partita di Champions League o di Europa League.

Le carte Showdown sono disponibili solo per un breve periodo di tempo prima dell'inizio della partita reale. Ogni carta rappresenta un giocatore di una delle due squadre che partecipano alla partita reale. Il valore della carta può aumentare o diminuire a seconda delle prestazioni del giocatore nella partita reale.

Se la squadra del giocatore rappresentato sulla carta Showdown vince la partita reale, il valore della carta aumenta di +2, se pareggia di +1, mentre se perde, il valore della carta resta lo stesso. Le carte Showdown sono molto popolari tra i giocatori di FUT, poiché possono rappresentare un'opportunità per accalappiarsi giocatori in versione speciale per pochi soldi, ma anche per divertirsi seguendo le partite reali e sostenendo la propria squadra preferita.

Per il prossimo match fra Napoli e Lazio sono stati scelti Elmas e Zaccagni. Zaccagni della Lazio parte da una carta valore 87, con particolari qualità di velocità e dribbling e un valore totale in games stats di ben 2270 grazie alle 4 stelle skill e alle 4 stelle weak foot. Versione "esplosiva", necessita di circa 74.000 monete per la SBC relativa.