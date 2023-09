Napoli-Lazio, è la partita dei record: scritta un'altra pagina di storia

La Lazio è finalmente riuscita a portare a casa i primi tre punti della stagione e lo ha fatto nella gara, finora, più importante. Non ha sfigurato contro una big, Luis Alberto e Kamada hanno steso il Napoli che si è dovuto arrendere per la seconda volta di fila ai biancocelesti in casa. Una vittoria storica, come riporta Opta. Prima d’ora, solo nel 1937 le aquile erano riuscite e vincere due match consecutivi nello stadio degli azzurri.

