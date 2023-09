Napoli - Lazio, Felipe Anderson in mixed zone: "Questa la mentalità giusta. Guendouzi..."

Al termine della aprtita tra Napoli e Lazio, vinta dalla squadra di Sarri per 1-2, è intervenuto in zona mista uno dei protagonisti del match: Felipe Anderson. Autore di un partite suntuosa, il brasiliano ha risposto alle domande dei cronisti presenti.

"Non ci aspettavamo un inizio così. La nostra mentalità dev'essere questa: fare il nostro gioco, dimostrare sul campo la nostra potenzialità, indipendentemente dall'avversario. Le critiche? Sono due anni che mi sento bene, mi sento più maturo e pronto per affrontare le critiche, che delle volte sono anche vere. Personalmente sono molto felice del lavoro di squadra che stiamo facendo, come anche a livello personale. Cosa ci ha detto il mister dopo il Genoa? Che dopo i 20' iniziali ha visto la squadra che voleva, grintosa. Noi ci abbiamo provato, ma loro si sono difesi e sono stati bravi. Abbiamo visto, però, che l'atteggiamento era quello giusto. Noi abbiamo continuato a lavorare con serenità. Dopo la partita contro il Genoa i tifosi ci hanno dato il supporto che ci serviva, hanno capito che abbiamo dato il massimo e continueremo a farlo per loro. I giocatori che sono arrivati hanno portato le loro caratteristiche e leadership. Guendouzi lo conoscono tutti, la personalità è nota. Ci darà una grande mano. Il gol annullato? Non l'ho ancora visto. Ci dispiace perché avevamo fatto delle belle giocate, in campo sembrava tutto regolare".