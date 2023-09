Napoli - Lazio, Garcia: "Nel complessivo meritavamo il pareggio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Napoli - Lazio, l'allenatore dei partenopei Rudi Garcia ha commentato con amarezza la prestazione dei suoi uomini dopo la sconfitta per 1-2: “Nel secondo tempo la Lazio ha meritato la vittoria, ma vedendo nel complessivo quanto abbiamo creato meritavamo il pareggio. I ragazzi devono capire che quando non si vince, non è che si deve per forza perdere. Siamo stati poco fortunati e poco aggressivi, poco precisi in attacco. Non mi aspettavo un secondo tempo così. Contro la Lazio sei costretto a prendere dei rischi e quando hai Immobile e Felipe anderson come avversari ti esponi, loro sono veloci".

Il tecnico francese ha parlato del match anche in conferenza stampa: "Primo tempo di alto livello, il problema è stato non segnare più di un gol. Sappiamo che quando giochi contro una squadra così forte in contropiede, rischi sempre molto. Nel secondo tempo siamo andati troppo in fretta per pareggiare, invece dovevamo aspettare perché avevamo tutto il tempo. La Lazio ha sfiorato il terzo, poi abbiamo avuto un'occasione all'ultimo momento, ma oggi non era aria. Ho detto ai ragazzi che quando non si sa vincere non bisogna perdere".

"Non siamo ancora al cento per cento. Kvara non poiteva giocare 90', ma mi è piaciuto il suo primo tempo, come quello della mia squadra. Adesso ciò che conta è il futuro, spero che i miei giocatori tornino al meglio. Non è colpa di chi è entrato, ma nella squadra in generale per il secondo tempo. Non siamo riusciti a giocare sugli stessi ritmi e con la stessa precisione del primo tempo. Odiamo perdere, ma adesso non buttiamo tutto. Ora ci dobbiamo preparare sulla prossima. Chi è entrato dopo come Mario Rui e Lindstrom hanno avuto la possibilità di migliorare".

"Mi brucia aver perso il filo della partita nel secondo tempo. Non me lo aspettavo, non c'è una ragione unica. Il secondo gol forse ci ha fatto male. Poi era possibile riaccendere la fiamma sulle occasioni avute nel secondo tempo. Per 45 minuti un po' meno bene non mi cambia la vita sul fatto che avremo tante soddisfazioni in futuro".

"Anche Osimhen nel secondo tempo sul livello della squadra. Anche nel primo non ha avuto grandissime occasioni. Lui tiene sempre impegnata la difesa avversaria e apre spazi per gli altri. Aver avuto delle occasioni significa che ambiziosi e offensivi lo siamo stati. Nel secondo tempo nessuno dei miei giocatori è stato sui suoi livelli".

"Nel primo tempo la gara era a livello Champions League, nel secondo tempo i ritmi sono stati più bassi. A livello psicologixo aver preso il secondo gol sul secondo tiro della Lazio ci ha fatto male. La fretta di pareggiare ha influito, invece dovevamo essere sereni e non l'abbiamo fatto abbastanza".

Sulla chiesa al centro del villaggio?

"Congratulazioni alla Lazio, però si è trovata nelle condizioni che piace alla squadra. Fare un tiro nel primo tempo e fare gol, ma poi abbiamo pareggiato velocemente. Stessa cosa nel secondo tempo, ma non siamo stati bravi a fare lo stesso. Per Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson avere campo è un bene. Non sono deluso però perché abbiamo provato fino alla fine a pareggiare".

"Su Guendouzi ti posso rispondere, un bell'acquisto della Lazio. Sulla crescita della Lazio non posso dire, visto che sono stato fuori dall'Italia per sette anni. Avevano pressioni e sono stati bravi a stare compatti e a ripartire in contropiede. Noi lo sapevamo eppure ci siamo caduti, fa parte della crescita della mia squadra".