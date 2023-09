Napoli - Lazio, Immobile a LSC: "Siamo in miglioramento. Anche lo scorso anno..."

TUTTOmercatoWEB.com

Non ha segnato, ma l'apporto fornito da Immobile alla squadra è stato fondamentale per conquistare i primi tre punti della stagione, espugnando il Maradona. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il bomber biancoceleste ha fatto il punto sulla sfida tra Lazio e Napoli e sulla situazione attuale:

"Quando so che posso aiutare la squadra e sono in partita mentalmente e fisicamente posso dare il mio contributo. Sono felice di quello che ha fatto la squadra, peccato che con il Genoa potevamo avere qualche punto in più. Siamo in crescita di condizione. Volevamo dare una svolta, mentalmente non siamo arrivati nel migliore dei modi alle prime due partite, soprattutto contro il Lecce. Anche lo scorso anno siamo venuti fuori alla terza partita, probabilmente i carichi di lavoro sono fatti in modo che la squadra inizia a carburare dopo la sosta quando arrivano i tanti impegni ravvicinati. Devo dire che però fisicamente stiamo bene".

Pubblicato il 2/09