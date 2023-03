Napoli-Lazio, Jacobelli: "Difficile adattarsi agli azzurri, ma Sarri..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ad aprire la 25esima di Serie A sarà il big match del Maradona tra Napoli e Lazio. Un parere sulla partita lo ha espresso anche il giornalista Xavier Jacobelli che ha analizzati i temi principali del confronto: "La velocità d’esecuzione di questo Napoli è diversa, ha una capacità di verticalizzare diversa rispetto a quello di Sarri. Mi aspetto una gran bella partita, nessuna delle due squadre si copre, si affronta il miglior attacco e la miglior difesa contro la seconda miglior difesa che non scende in campo per difendersi. Sarà un grande spettacolo calcistico ma il Napoli partirà favorito. Da quando sono stati introdotti i 3 punti a vittoria nessuno aveva mai inflitto un distacco così netto (18 punti) dopo 24 giornate. Sicuramente è difficile adattarsi a questo Napoli, la squadra di Spalletti cerca sempre di fare la partita, lo ha dimostrato anche in Europa. La Lazio comunque dal canto suo si sta comportando in maniera brillante in quello che può essere ribattezzato "l'altro campionato". Conosciamo bene il lavoro di Sarri e sappiamo come abbia bisogno di un secondo anno per completare il suo lavoro. Lo ha dimostrato proprio al Napoli, mentre al Chelsea e alla Juve ha avuto solo un anno. Alla Lazio sta dimostrando di far bene nel secondo anno e compete per un obiettivo che sarebbe importante come la qualificazione alla Champions League".