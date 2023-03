Napoli - Lazio, la designazione arbitrale: chi dirigerà il match

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI GIÀ PUNTA IL NAPOLI: MANCA UN DIFENSORE FORMELLO - Il tempo già stringe. Stamattina la seduta di scarico, domani pomeriggio è l’antivigilia della trasferta di Napoli. Sarri, prima di far scattare le nuove prove tattiche, ha bisogno di far recuperare le energie alla propria rosa, stamattina... FORMELLO - Il tempo già stringe. Stamattina la seduta di scarico, domani pomeriggio è l’antivigilia della trasferta di Napoli. Sarri, prima di far scattare le nuove prove tattiche, ha bisogno di far recuperare le energie alla propria rosa, stamattina... WEBTV LAZIO-SAMPDORIA, MARUSIC: "GIOCHIAMO MEGLIO DELL'ANNO SCORSO. NAPOLI? SIAMO MOTIVATI" Nel post partita di Lazio-Sampdoria, Adam Marusic ha parlato ai mcirofoni di Dazn: "Salvataggio nel primo tempo su Cuisance? Ho salvato il gol, ma poi Luis ha fatto ne ha fatto uno bellissimo e abbiamo vinto una partita molto importante per noi.... Nel post partita di Lazio-Sampdoria, Adam Marusic ha parlato ai mcirofoni di Dazn: "Salvataggio nel primo tempo su Cuisance? Ho salvato il gol, ma poi Luis ha fatto ne ha fatto uno bellissimo e abbiamo vinto una partita molto importante per noi.... VOCI DI MERCATO NAPOLI, UNA BIG DI PREMIER LEAGUE PIOMBA SU OSIMHEN Victor Osimhen è nel mirino del Manchester United. Lo riporta il Manchester Evening News, secondo cui il bomber nigeriano del Napoli sarebbe tra i giocatori nella lista del manager Erik ten Hag per la prossima stagione. L'allenatore dei 'red devils' vuole... Victor Osimhen è nel mirino del Manchester United. Lo riporta il Manchester Evening News, secondo cui il bomber nigeriano del Napoli sarebbe tra i giocatori nella lista del manager Erik ten Hag per la prossima stagione. L'allenatore dei 'red devils' vuole...