Napoli-Lazio, le probabili formazioni: le scelte di Sarri e Garcia

Pessima partenza della Lazio in campionato, adesso serve una reazione. Dopo le due sconfitte contro Lecce e Genoa, i biancocelesti cercano i primi punti del campionato contro i campioni in carica del Napoli. Sarri studia il miglior undici per sfidare Garcia al Maradona. Probabile non ci siano cambi rispetto alla sfida di una settimana fa. Pedro ancora out, prima convocazione per Guendouzi, Casale in vantaggio su Patric al fianco di Romagnoli. A centrocampo ancora spazio a Kamada dal 1', Vecino, non al meglio fisicamente, parte dalla panchina. Tra i partenopei out per infortunio Demme e Gaetano. Gollini in dubbio per un trauma contusivo alla mano. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Zanoli, Ositgard, Natan, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Zerbin, Raspadori, Lindstrom, Simeone, Russo. All.: Rudi Garcia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Patric, Lazzari, Pellegrini, Gila, Rovella, Guendouzi, Vecino, Basic, Isaksen, Castellanos. All.: Sarri.