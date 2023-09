Napoli - Lazio, Luis Alberto a LSC: "Ora non possono dire nulla. L'atteggiamento..."

Al termine del successo per 2-1 sul Napoli che dà anima e fiducia alla Lazio, è intervenuto Luis Alberto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la partita: "Ha fatto una partita straordinaria tutta la squadra, Felipe ha fatto un lavoro difensivo straordinario e anche offensivo. Il gol è praticamente di Felipe, l'ho dovuta solol toccare. Ero tranquillo per tutta la settimana, ora non possono dire nulla, ho visto un'altra squadra, non era una squadra di calcio a Lecce. Quando c'è questo atteggiamento si perdono poche partite. Penso che vincere una partita qui è sempre difficile. Penso che abbiamo cominciato col dubbio, poi abbiamo iniziato a prendere fiducia, trovato spazio e giocato di più. Abbiamo stancato anche a loro e abbiamo fatto quattro gol al Maradona, che non è facile. Importante prendere fiducia".