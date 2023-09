Napoli - Lazio, Malfitano: "Sarri ha incartato Garcia come ha fatto con..."

Mimmo Malfitano, giornalista e storica firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte commentando così la sconfitta del Napoli per mano della Lazio: “Credo che la posizione di Raspadori e il gioco di Lobotka possano essere la chiave di certe prestazioni poco convincenti. È chiaro che Garcia non ha voluto ripetere quanto fatto da Spalletti e credo sia ingeneroso fare confronti col passato. Spalletti è stato bravo, ha avuto anche un momento favorevole di ciò che è stata la serie A lo scorso anno e gli è andato tutto bene. Anche se pure lui ha avuto delle amnesie. Non dimentichiamo che anche lui ha subito una sconfitta proprio dalla Lazio al Maradona così come l'ha subita Garcia. Sarri ha incartato Garcia così come lo ha fatto con Spalletti lo scorso anno. Quindi non vedo tutto questo dramma".