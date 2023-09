Napoli - Lazio, Matri: "Vittoria meritata, Sarri bravissimo a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio torna a vincere e scaccia via i due brutti ko di inizio stagione. Ottima la prestazione dei biancocelesti che si sono imposti sul Napoli per 2-1 grazie alle reti di Luis Alberto e Kamada, alla sua prima rete in Serie A. Queste le parole di Matri ai microfoni di Dazn al termine del match: "La Lazio ha difeso molto bene. È una squadra molto tecnica ed è stato bravissimo Sarri a preparare la gara in questo modo, ha deciso di abbassarsi un po’ sapendo di far male in transizione. Lazio compatta fino alla fine, la vittoria è meritata".