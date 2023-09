Napoli - Lazio, Parolo: "Kamada gran gol. Luis Alberto leader"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una rete spettacolare di Luis Alberto, un gol bellissimo si Kamada, in mezzo il pareggio lampo di Zieliński e due gol annullati a Zaccagni e a Guendouzi. Un successo importante quello della Lazio sul Napoli che l'ex biancoceleste Marco Parolo ha così commentato ai microfoni di Dazn: "Kamada ha fatto un grandissimo gol. La Lazio ha sfruttato bene gli spazi anche sulla rete annullata a Guendouzi. Vittoria meritata per come è riuscita a gestire la gara anche dopo il vantaggio quando il Napoli è andato in confusione. Vittoria che cambia l’inizio della stagione. Oggi la squadra ha avuto la personalità di aspettare lo sfogo del Napoli per poi trovare i propri spazi. Lo step sarà contro squadre chiuse come è accaduto con Lecce e Genoa in cui cambia il palcoscenico. Luis Alberto? Tutti i palloni li ha ripuliti lui, quando è in questo suo momento di focus generale è un giocatore incredibile, se lui è questo la Lazio ha un volto".