Napoli - Lazio, parte la vendita dei tagliandi: quello che c'è da sapere

Prima la Sampdoria poi testa al Napoli. La Lazio si prepara a due grandi impegni di campionato per poi rituffarsi nella Conference League. In merito alla gara del Maradona la società ha comunicato l'inizio della vendita dei tagliandi: "La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di oggi venerdì 24 febbraio saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Napoli - Lazio di venerdì 3 marzo.

Questi i dettagli della vendita:

- gara: Napoli - Lazio

- 3 marzo alle ore 20:45

- Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

- Prezzi del " Settore Ospiti Superiore " ingresso gate 26:

- INTERO € 40 (inclusi diritti di prevendita) - non sono previste riduzioni.

- Inizio vendite ore 16:00 di venerdì 24 febbraio

- Fine vendite ore 19:00 di giovedì 2 marzo

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Modalità di vendita solo on-line: online sul sito della Ticketone

Limitazioni: Il settore ospiti è riservato ai soli possessori della Millenovecento fidelity card - tessera del tifoso ovunque residenti;

divieto del cambio nominativo".