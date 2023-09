Napoli - Lazio, Pistocchi: "Sarri tatticamente perfetto"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il successo della passata stagione grazie alla rete di Vecino la Lazio si impone anche in questa al Maradona, questa volta grazie alla reti di Luis Alberto e Kamada. Al termine del match questa l'analisi di Maurizio Pistocchi su Twitter: "Dopo 40 giornate, il Napoli perde la testa della classifica per merito di una ottima Lazio: la squadra di Sarri espugna il Maradona con una gara tatticamente perfetta e grazie ai gol di Luis Alberto e Kamada. Il Napoli dopo un brillante primo tempo nel quale aveva creato molte occasioni e pareggiato con Zielinski nella ripresa ha fatto molta confusione in fase difensiva e concesso occasioni importanti, salvato due volte dal Var che annulla per fuorigioco i gol di Zaccagni e Guendouzi e in avanti ha creato poco, soprattutto dopo l’uscita di Kvarathskelia: tante palle lunghe su Osimhen troppo solo. Garcia stecca la prima, ma perdere con la Lazio era successo l’anno scorso anche a Spalletti".