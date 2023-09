Napoli - Lazio, Portanova: "I biancocelesti hanno creato patemi alla difesa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniele Portanova, ex difensore del Napoli: "Il Napoli non mi sembra diverso da quello dello scorso anno. Partita con la Lazio a parte, farà un campionato importantissimo. Resta una squadra molto forte e non bisogna preoccuparsi troppo. La difesa con i biancocelesti ha commesso qualche errore individuale di troppo, ma non si può imputare tutto all'assenza di Kim. Juan Jesus resta un ottimo giocatore, che ha fatto grandi cose negli ultimi anni. Il Napoli resta favorito, anche se non sarà un campionato dominato come quello dello scorso anno. Le altre? Milan e Inter sono partite bene, la Juve mi preoccupa non avendo le coppe. Le romane hanno squadre importanti, ma non sono partite benissimo. La Lazio vista a Napoli, però, ha fatto vedere segnali davvero di livello".