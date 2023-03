Napoli-Lazio: precedenti all'ombra del Vesuvio spesso infelici, ma...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lazio si appresta a sfidare il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Un match sulla carta proibitivo per i biancocelesti visto che i partenopei sono saldamente al comando della classifica e non sembrano avere punti deboli quest'anno. Inoltre tra le mura amiche non hai perso e hanno pareggiato in una sola circostanza contro il Lecce. Numeri impressionanti a cui vanno aggiunti i precedenti che non sono per niente favorevoli alla compagine romana. In 66 confronti in Serie A nella città campana il bilancio è di 34 vittorie per i padroni di casa, 22 pareggi e 10 vittorie per gli ospiti. Nelle ultime stagioni sono arrivate spesso delle sconfitte rovinose, ma nel 2015 nello spareggio Champions League all'ultima giornata, l'allora squadra di Pioli si impose per 4-2 e chiuse il campionato al terzo posto. Si tratta dell'ultimo squillo capitolino all'ombra del Vesuvio che in quella stagione espugnò l'impianto di Fuorigrotta anche in Coppa Italia grazie ad un gol di Lulic. Per proseguire la corsa al quarto posto c'è bisogno di un sussulto in casa della capolista. Compito difficilissimo, ma non per questo impossibile.