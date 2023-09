Napoli - Lazio, Sarri a Dazn: "Oggi bella mentalità, secondo tempo in dominio"

TUTTOmercatoWEB.com

Un Sarri soddisfatto quello che alla fine della gara tra Napoli e Lazio, vinta dai biancocelesti per 2-1, si è presentato ai microfoni di Dazn: "Buona partita, primo tempo di sofferenza con un Napoli che ha giocato bene, nel secondo tempo penso che la partita era in dominio. Abbiamo fatto il 3-1 due volte, poi nei cinque minuti di recupero è chiaro che si soffre, mi dispiace per i due gol annullati, uno sembrava buonissimo, mi hanno detto che era in fuorigioco di centimetri, sul secondo si può discutere tutta la notte. Il nostro secondo tempo certifica che la nostra condizione fisica è buona, oggi era buona anche quella mentale, non ci siamo disuniti, il contraccolpo del 3-1 poteva essere pesante invece la squadra è rimasta con la testa sulla partita e l’abbiamo portata in fondo. Quella di oggi è una squadra con una bella mentalità, quella delle prime due gare molto meno".

Difesa - "La fase difensiva alla fine dipende molto dalla testa ,è fatta di sacrificio, applicazione, quindi è frutto della mentalità con cui entri in campo".

Guendouzi - "Io me lo ricordo come un giocatore di grande intensità, ha fatto subito bene, ci può dare anche equilibrio, ha qualità anche in fase difensiva, per noi potrebbe essere estremamente utile, l’ho messo dentro perché è bello attento e vispo nel comprendere ciò di cui abbiamo bisogno".

Kamada - "Come tutta la squadra ha fatto i primi 15 minuti in sofferenza poi ha fatto bene, sto cercando di non portarlo al limite fisicamente per farlo crescere gradualmente. E’ un ragazzo di cui sono contento perché lo sto vedendo crescere. Speranza? Che ci sia continuità partendo dalla gara di questa sera, sappiamo di essere vulnerabili da questo punto di vista".