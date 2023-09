Napoli - Lazio, Sarri a LSC: "Guendouzi sembra sia qui da anni. Luis Alberto..."

TUTTOmercatoWEB.com

Cala il sipario sul Maradona con la vittoria della Lazio per 2-1 sul Napoli. Luis Alberto e Kamada portano la squadra di Maurizio Sarri al trionfo dopo un breve periodo buio in cui erano arrivate due sconfitte consecutive. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il tecnico Maurizio Sarri: "Una bella vittoria frutto di una mentalità diversa. Siamo stati in grado di soffrire con lucidità, di prendere in mano partita e di fare 4 gol al Napoli. Siamo stati capaci di superare il contraccolpo di due gol annullati. Buona qualità di gioco. A Genoa l'abbiamo persa, ma ci aveva dato dei segnali, siamo stati scadenti solo nell'approccio ma c'è stata la reazione e siamo stati lucidi nel non prendere contropiedi. Poi siamo cresciuti, si sta crescendo fisicamente. Genoa ci ha svegliati. Luis Alberto tuttocampo? Secondo me aveva fatto una partita importante anche contro il Genoa. I primi 20' minuti lì abbiamo perso tanti palloni banali ma ha fatto una buona partita. Penso possa prendere in mano la squadra e diventare un giocatore straordinario che è sempre stato e ha fatto fatica a diventare. Nuovi acquisti? Kamada ha dato subito la sensazione di aver qualità di inserimento e palleggio non comuni, stiamo cercando di farlo crescere senza stressarlo. Guendouzi è un giocatore che ha intensità, ha una bella fase difensiva piuttosto cattiva, è una giocatore di grande personalità. Si è allenato solo due volte e sembra che fosse già nel gruppo da tempo, personalità forte. Inserire continuamente giocatori nuovi è complicato, il nostro gioco è molto collettivo, vediamo dai. Teniamo in considerazione che il calcio d'agosto è un calcio finto".