Napoli - Lazio, Sarri sgancia Guendouzi: esordio e (quasi) gol stellare al Maradona

AGGIORNAMENTO 22.24 - Aveva fatto capire subito come avrebbe voluto far girare la partita. Dopo il no-assist, a seguito del gol annullato di Zaccagni in precedenza per posizione in off-side dello stesso ex Verona, l'episodio si è ripetuto. Annullato anche il gol di Guendouzi al 70'. Come spiegato da Dazn è stato considerato il fuorigioco di Zaccagni come attivo sul passaggio di Luis Alberto, "decisione al limite" ha aggiunto Marelli in studio. Infatti il difensore Di Lorenzo interviene nonostante tra lui e l'ala della Lazio ci sia una distanza tangibile.

Mattéo Guendouzi può soprendere Maurizio Sarri. Arrivato mercoledì nella Capitale, il giocatore francese è stato subito convocato per la grande sfida al Maradona contro il Napoli. Non solo, il tecnico della Lazio ha deciso di sganciarlo al 65' mettendo a segno così il suo esordio in Serie A e con l'aquila sul petto. Ma non finisce qui, perché Guendouzi ha avuto l'occasione anche di sancire il suo primo assist. Riceve palla sulla trequarti che spedisce Zaccagni in porta, che mette in rete il 3-1, annullato però per posizione in fuorigioco dell'ex Verona.