Napoli-Lazio, si chiude in bellezza: la cena di Immobile e compagni - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una super vittoria, ci vuole una super ricompensa. La Lazio è tornata a fare la voce grossa in campionato. Dopo due deludenti sconfitte, la squadra di Sarri si rialza e si impone 2-1 al Maradona contro i campioni d'Italia del Napoli. Al triplice fischio esplode la gioia dei biancocelesti e dei tifosi presenti nel settore ospiti. A seguire interviste, doccia e... una cena speciale. Immobile e compagni hanno mangiato tutto insieme fuori allo stadio prima di salire sul pullman. Menù abbastanza scontato vista la località. Una pizza e una bevanda per tutti. Meritata, anzi di più per quello che si è visto in campo.