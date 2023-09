Napoli - Lazio, Ventola: "Non mi è piaciuto quello che ha detto Garcia"

Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, è intervenuto alla BoboTV per commentare Napoli - Lazio, match terminato con la vittoria della squadra di Maurizio Sarri: "Sabato nei primi venti minuti Kvara dribblava, tutti andavano, bene Zielinski, la Lazio non riusciva a fare un passaggio. Lo spirito c'era. Li aveva devastati. La Lazio ha preso coraggio solo dopo il gol. Non mi sono piaciute le dichiarazioni di Garcia, non puoi dire che a volte ti puoi accontentare, non è una dichiarazione da Napoli, da squadra che abbiamo ammirato fino a poco fa. In generale non la vedo così critica"*