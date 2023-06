Napoli | Le prime parole di Garcia: "Motivato e ambizioso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis prima e i canali ufficiali del club poi hanno annunciato il sostituto di Luciano Spalletti. Il tecnico francese torna in Italia dopo l'esperienza alla Roma . Su Twitter sono arrivate le sue prime parole da azzurro: "Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia". Avrà un contratto di due anni con l'opzione per il terzo a circa 3 milioni di euro a stagione.